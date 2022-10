Empreendedores de Anápolis terão de peças e teatro a palestras em evento

Anápolis vai receber um evento voltado para o empreendedorismo entre os dias 26 e 28 de outubro. A ação será promovida pelo Sebrae e contará com atrações variadas que vão desde a peça de teatro a palestras.

A Feira do Empreendedor será realizada no Hotel Intercity, com início marcado para 14h e término às 22h, em todos os dias.

Os interessados em participar podem se inscrever gratuitamente através do site do Sebrae. No endereço eletrônico é possível escolher as atrações desejadas.

Dentre os destaques da programação estão a peça de teatro “A Loja – Como Encantar seu Cliente” e a palestra “Não durma antes de sonhar”, com Marcelo Marrom.

Além das atrações citadas, também haverá oficinas, stand de atendimento do Sebrae, mesas temáticas de inovação, entre outros.