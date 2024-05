Perícia revela causa de morte de homem que “não apareceu para almoçar”, em Anápolis

Posição do pescoço havia acendido alerta e levantado a possibilidade de outros acontecimentos

Thiago Alonso - 06 de maio de 2024

Vítima foi encontrada já sem vida. (Foto: Reprodução)

Autoridades foram acionadas na tarde desta segunda-feira (06), para averiguar o falecimento de um homem, de 33 anos, em Anápolis.

Desta forma, ao chegarem ao local, os militares se depararam com uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que já havia realizado um atendimento, no qual suspeitaram que a vítima teria tido uma lesão na coluna cervical.

Segundo um colega da vítima, ele teria estranho a falta do homem quando, por volta das 14h, ele não apareceu para almoçarem juntos, como de costume.

Assim, a testemunha, preocupada, se dirigiu até um lugar no qual a vítima tinha costume de dormir.

Ao chegar lá, ele se deparou com o colega em um colchão já morto, e em posição ereta.

Deste modo, o socorro foi solicitado, sendo que este também acionou apoio da PM e da Polícia Cientifica.

Sendo assim, após a realização da perícia, que contou com a presença do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), foi descartada a possibilidade da morte ter sido provocada por outra pessoa, e determinada a causa como morte natural.