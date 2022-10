O perfil de quem quer ganhar lote no Meu Lote, Minha História, em Anápolis

As mulheres chefes de família lideraram o número de cadastros habilitados no Meu Lote, Minha História, desenvolvido pela Prefeitura de Anápolis.

O resultado preliminar da primeira etapa do programa foi publicado no dia 17 de outubro, no Diário Oficial da União. Nele, estão presentes os nomes dos anapolinos aprovados e eliminados, assim como também o cadastro de reserva.

Chama a atenção que, dentre os 16.806 cadastros habilitados, mais de 58% foram realizados por mulheres que são as principais, ou únicas responsáveis pelo sustento da família.

Desde o início, o edital já deixava claro que os idosos, pessoas com deficiência e o público feminino vítima de violência doméstica seriam os prioritários para o programa.

Mais de 23 mil anapolinos realizaram o cadastro no Meu Lote, Minha História e agora, os 16.806 habilitados passarão para uma nova etapa, em que os que obtiverem a maior pontuação seguindo os critérios estabelecidos vão ser classificados.

Ao final do processo, as famílias que tiverem sido selecionadas serão contempladas com um lote, em local a ser definido por sorteio, para que possam construir o próprio imóvel.

Além disso, os beneficiados ainda vão poder contar com um cheque moradia de até R$ 10 mil para que possam adquirir os materiais de construção necessários para levantar a residência.

Um outro benefício que terão acesso é o projeto arquitetônico completo da edificação, assim como a isenção por cinco anos do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU).