Prefeitura de Anápolis se pronuncia sobre morte de criança após participar de corrida

O garoto de 12 anos que morreu neste domingo (23) após participar do 11° Circuito Anapolino de Corrida de Rua passou mal logo após cruzar a linha de chegada. A informação é da Prefeitura Municipal de Anápolis – que promove o evento. O evento começou às 7h30 e contou com 5,2 km de percurso.

De acordo com o pronunciamento, a equipe de socorristas presente no evento prestou atendimento de imediato, assim que o menino começou a passar mal.

Ele foi levado para a UPA Pediátrica por uma ambulância particular, contratada para atender o evento, e logo que chegou foi atendido na sala vermelha, destinada a cuidados mais intensivos, mas não resistiu.

Conforme apurado pelo Portal 6 o garoto estava correndo com o pai, que é oficial do Corpo de Bombeiros.

Em nota, o município afirma que lamenta a morte da criança e ressalta que está prestando todo o apoio à família. A empresa contratada para realizar a corrida irá arcar com os custos do funeral, além do seguro por morte acidental. O corpo foi levado para o IML para biópsia.

