Principalmente para aqueles que precisam de um cuidado maior para controlar o colesterol, alguns hábitos tidos como simples podem acabar trazendo prejuízos para a saúde.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), cerca de 40% dos brasileiros sofrem em decorrência do colesterol alto, seja desencadeado pelo próprio estilo de vida, ou até mesmo por questões genéticas.

Por se tratar de um composto gorduroso, o excesso pode acarretar uma série de problemas de saúde, como as temidas doenças cardiovasculares.

Pensando na periculosidade que o descontrole representa, separamos alguns hábitos que devem ser evitados se você quer se cuidar melhor.

6 hábitos perigosos que quem precisa controlar o colesterol deve evitar

1. Dormir mal

Os diversos benefícios que uma boa noite de sono proporciona para a saúde humana são comprovados cientificamente e podem contribuir para todas as áreas da vida.

Por mais que a rotina diária possa ser um tanto caótica, dormir mal é um péssimo hábito que pode levar ao aumento do colesterol.

Assim, o ideal é desacelerar durante a noite, aproveitando-a para relaxar e garantir um sono tranquilo e sem interrupções.

2. Não realizar atividades físicas

Como já é de conhecimento de todos, a prática de atividades físicas é uma excelente contribuição para a saúde, representando um dos hábitos saudáveis mais antigos.

O exercício, quando realizado de forma regular e com o acompanhamento correto, ajuda a diminuir os níveis do colesterol ruim (LDL) no organismo, além de aumentar o bom (HDL), permitindo assim o equilíbrio ideal.

Portanto, a falta das atividades físicas acaba atrapalhando o progresso do tratamento.

3. Fumar

O tabagismo é um hábito cotidiano que traz diversos malefícios, principalmente para o sistema cardiovascular.

Acontece que o cigarro contribui para que os níveis de colesterol ruim subam ao elevar a frequência cardíaca, assim como a pressão arterial.

4. Consumir bebidas alcoólicas em excesso

O fígado é o órgão responsável por produzir aproximadamente 70% do colesterol presente no organismo.

Quando as bebidas alcoólicas são consumidas em excesso, pode acabar ocasionando problemas a longo prazo no órgão e consequentemente, irá ter consequências também na produção da substância.

5. Não monitorar a gordura corporal

Além de questões estéticas, o monitoramento da gordura corporal é importante quando o assunto é a saúde.

Isso porque o percentual de gordura corporal elevado acaba por aumentar as taxas de colesterol no organismo ao favorecer o depósito de gordura no fígado.

6. Má alimentação

A alimentação saudável está entre os principais cuidados que as pessoas devem ter para cuidar do colesterol e garantir que ele fique equilibrado, longe de perigos.

Assim, não se alimentar adequadamente, principalmente consumindo gorduras em excesso, pode acabar sendo um hábito perigoso para a saúde.

Aviso. Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

