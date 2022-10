Para o time das pessoas solteiras é um pouco difícil dizer que elas sempre tem alguém disponível para beijar e ter um contato mais íntimo.

O que acontece é que elas levam um estilo de vida sozinhas e nem sempre estão preparadas para se envolver com alguém.

No entanto, essas pessoas podem até fugir de relacionamento, mas biologicamente o seu corpo pode dar sinais de que ao menos uns beijinhos na boca estão precisando dar.

6 sintomas que as pessoas têm quando ficam muito tempo sem beijar:

1. Estresse

Começando nossa lista, o estresse e mau humor são um dos sintomas mais clássicos de que você está precisando beijar na boca.

Isso porque, esse contato físico com uma pessoa libera altas doses de hormônios do bem-estar no organismo.

2. Carência

Outra coisa que comumente você pode sentir é a carência.

Afinal, você começa a sentir uma amargor e vazio no coração, que precisa ser suprido aos braços de uma outra pessoa.

3. Baixa autoestima

É muito normal também as pessoas se sentirem com baixa autoestima quando estão há muito tempo sem se relacionarem com ninguém.

O que rola é que você começa a se sentir menos atraente e começa a se tornar inimigo do espelho, já que você tem a impressão de que ninguém se interessa por você.

4. Irritabilidade

A irritabilidade é um clássico e facilmente aflora quando estamos a muito tempo sem dar umas bitoquinhas.

Porque, como já dito, nosso corpo precisa dos hormônios de prazer e bem-estar.

5. Ansiedade

Bom e nessas situações também pode ocorrer um ataque de ansiedade, coração acelerado, aperto no coração e suor nas mãos.

Isso porque, seu corpo começa a reagir contra aquela carência e necessidade acumulada.

6. Desmotivação

Por fim, a falta de um amor no dia a dia pode desencadear a desmotivação nessas pessoas solteiras.

Afinal, elas ficam cansadas facilmente e não possuem hormônios do bem-estar circulando no organismo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!