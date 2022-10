Se você quer conquistar o afeto de uma pessoa no meio online, as imagens são uma forma de obter o carinho daquela pessoa. Pois existem alguns tipos de fotos que as pessoas mais gostam de receber no WhatsApp.

Então, se está querendo saber como atrair aquela pessoa específica, veja algumas opções que o Portal 6 preparou para você.

6 tipos de fotos que as pessoas mais gostam de receber no WhatsApp

1. Fotos de animais

Se você não quer correr o risco de errar na escolha da foto, basta enviar uma imagem de um animal que é garantia na certa.

Isso porque não tem ninguém que resista ao charme que um pet traz, seja ele gato, cachorro ou etc.

2. Fotos de crianças pequenas

Enviar a foto de uma criança pequena também pode ser um jeito ideal de puxar assunto com alguém na plataforma.

Afinal, bebês são uma verdadeira fofura e basta só uma foto deles para que corações se derretem no mesmo momento.

3. Fotos engraçadas

Para quebrar o gelo e descontrair o contato, você pode optar pode enviar uma foto engraçada para o outro. Uma opção, é tirar uma selfie sua fazendo careta.

Pode ter certeza que, ao receber o item, a pessoa vai soltar várias gargalhadas e não irá querer parar de falar com você.

4. Fotos de comida

Pratos saborosos de comida também são um dos tipos de fotos que as pessoas mais gostam de receber no WhatsApp. Além de deixar a pessoa com água na boca, você pode aproveitar a situação para chamar a pessoa para sair.

5. Fotos de presentes

Todo mundo ama ganhar presente, mas receber uma foto de um que você ainda irá ganhar também é algo que muita gente gosta.

O gesto pode fazer com que a pessoa se sinta especial e até queira retribuir a gentileza.

6. Foto de paisagens belas

Por fim, as fotos de paisagens podem ser algo bem legal de enviar para outra pessoa no WhatsApp. Para alguém que está tendo um dia corrido e estressante, a imagem pode ser uma verdadeira paz de espírito.

