Antes e depois da Avenida Goiás viraliza; veja o que será feito para compensar retirada de árvores

Às vésperas do aniversário de Goiânia, celebrado nesta segunda-feira (24), duas imagens ganharam popularidade nas redes sociais: o antes e o depois da Avenida Goiás, no setor Central. O trecho, entre a Avenida Independência e a Praça Cívica, teve 90 árvores arrancadas do canteiro central para as obras das plataformas do BRT Norte Sul.

As imagens compartilhadas da avenida, que contava com 32 ipês roxos, 48 guarirobas, seis cega machados, duas mongubas, uma mangueira e um ficus, já superam 22 mil curtidas. Nos comentários, os usuários lamentaram a retirada. “Muito triste, sacrificando a beleza da cidade e a história” criticou um. “Fui aí e achei essa avenida linda. Destruíram…”, comentou outro.

Esse antes e depois da Av. Goiás é de partir o coração 💔 pic.twitter.com/xXq6NjwCdF — Nando (@totovski) October 22, 2022

Em nota, a Prefeitura de Goiânia afirmou que serão plantadas 1.350 novas árvores em substituição. Isso significa que, para cada árvore arrancada, 15 serão cultivadas. Segundo a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), responsável por autorizar a retirada, a decisão ocorre em atendimento a Termo de Compromisso Ambiental (TCA).

Além disso, até fevereiro de 2023, a empresa que administra a obra fará plantio de 5 mil mudas por mês, o que totalizará 26 mil para cumprimento do acordo firmado. Na Avenida Goiás, o novo plantio será feito na medida em que as obras de cada um dos três trechos entre a Praça Cívica e a Avenida Independência forem concluídos.

A Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) foi contratada pela empresa que administra as obras, e será a executora das retiradas e dos novos plantios. A empresa também cuidará da irrigação e dos cuidados no desenvolvimento das mudas plantadas.