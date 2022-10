Corpo de Thiago Borges é encontrado no Córrego das Antas

O corpo de Thiago Borges foi encontrado no fim da manhã desta segunda-feira (24), no Córrego das Antas, às margens da BR-153, próximo do Residencial Alphaville.

Ele estava desaparecido desde a noite de domingo (23), quando o carro que dirigia caiu no rio depois de ser levado pela força da enxurrada. Os bombeiros encontraram-no fora do leito do rio sobre alguns arbustos.

O rapaz, que trabalhava numa autoescola, foi encontrado a cerca de 4 km da Rua Amazílio Lino, onde o veículo estava quando desabou no córrego.

Na ocasião, outras duas mulheres morreram. Uma delas foi identificada como Talita Cumer Azambuja. Uma quarta pessoa que estava no veículo foi resgatada com vida.

Os quatro voltavam de um passeio em família e acabaram surpreendidos pelo temporal que inundou parte de Anápolis.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Militar foram acionados. O Corpo de Bombeiros fez busca durante toda a noite e também desde o início da manhã, com drones, mergulhadores e cães farejadores.