Identificadas, vítimas de afogamento em Anápolis voltavam de passeio em família

As vítimas de afogamento no Rio das Antas voltavam de um passeio em família. Eles estavam em um veículo que foi levado pela enxurrada, no Centro de Anápolis no início da noite deste domingo (23).

Dentro do carro que sofreu o acidente durante o temporal havia quatro pessoas. Dois deles foram identificados como Talita Cumer Azambuja e Thiago Borges Pinheiro.

Dos quatro passageiros, apenas um sobreviveu. Talita e outra mulher, ainda não identificada, foram encontradas sem vida, já Thiago ainda não foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Os dois identificados trabalhavam em uma tradicional autoescola da cidade.

Os corpos foram encontrados no cruzamento da Avenida Brasil com Barão do Rio Branco, no Centro da cidade, a cerca de 1 km da Amazílio Lino. O homem que ainda está sendo procurado possivelmente era o motorista do carro.

Neste domingo, segundo a Prefeitura de Anápolis, a cidade registrou o maior volume de chuva do ano. Foram cerca de cerca de 60mm em menos de quatro horas.