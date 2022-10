Mulher não ignora sinal do sexto sentido e fica milionária jogando na loteria

Uma mulher intuitiva decidiu seguir os sextos sentidos e acabou faturando £ 790 mil (mais de R$ 4,6 milhões) em um jogo de loteria, no sorteio Gold Lotto.

Moradora de Queensland, na Austrália, ela não quis se identificar, porém explicou como foi sentir uma forte sensação no estômago e entender que era o momento de jogar naquela sequência numérica.

“Foi completamente por acaso. Era para ser. Eu tinha um sexto sentido que ia ganhar a Loteria de Ouro. Só estava com uma sensação no estômago”, explicou ao The Sun.

No momento do sorteio ao vivo, ela estava longe do bilhete, apenas acompanhando o programa. Porém, decidiu conferir o ticket.

“Foi quando vi seis números em vermelho seguidos. Isso mudou tudo para nós”, disse ainda eufórica, a sortuda intuitiva.

Agora, com todo o dinheiro recebido, a australiana comenta o que pretende fazer com o dinheiro.

“Podemos pagar as contas e a hipoteca. Quero ajudar minha família também”, disse emocionada.