Roberto detalha providências após temporal e promete solução para pontos de alagamento

A solução definitiva para os pontos críticos de alagamento em Anápolis será prioridade nos próximos dois anos. É o que afirma o prefeito Roberto Naves (PP) em coletiva de imprensa após as fortes chuvas registradas neste domingo (23).

Com o temporal, o Córrego das Antas transbordou deixando 27 pessoas desabrigadas e três vítimas fatais, que foram arrastadas em enxurrada entre as avenidas Amazilio Lino e Aluisio Crispim. A região, de acordo com o Roberto, será monitorada e receberá o investimento necessário para corrigir o problema.

“Assim que a solução for apresentada pelos engenheiros, a Prefeitura vai entrar em campo para tomar as medidas necessárias. Se tiver que desapropriar prédios e áreas, se a solução for fazer piscinões, vamos fazer. Esse é um problema que nós colocamos como prioridade para ser solucionado nos próximos dois anos”, declara.

Segundo o prefeito, o crescimento desordenado da cidade em torno dos rios favoreceu o cenário de destruição. “Foi-se construindo muito perto dos leitos e isso acaba gerando o que aconteceu no último domingo. Com um volume de chuvas acima do normal, a caixa do rio não aguenta e água transborda”, aponta.

Entre as estruturas mais afetadas pela tempestade está o Feirão da Jaiara, que teve a cobertura destruída. Além do reparo, o local será passará por uma transformação.

A cidade também sofreu com quedas de árvore em vários pontos e o desabamento de parte do telhado de uma escola municipal. “A secretaria de serviços urbanos já está trabalhando para remover as árvores e a empresa que faz as manutenções dos prédios públicos também atua naqueles que sofreram avarias”, garante.