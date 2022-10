Usina de energia solar da UniEVANGÉLICA produz energia para abastecer 1,5 mil casas por ano

Em três anos, a usina solar instalada na UniEVANGÉLICA produziu energia suficiente para o consumo de 1,5 mil residências médias brasileiras por um mês.

O estacionamento solar foi instalado na universidade em outubro de 2019 e trata-se de um dos maiores do país. A usina também serve como ambiente de pesquisa para a comunidade acadêmica.

Desde que entrou em funcionamento, são 3.159.473 kWh de energia produzidos. É como se 1,7 mil carros deixassem de emitir poluentes por um mês.

O estacionamento tem capacidade para 700 veículos e é utilizado por estudantes e colaboradores da UniEVANGÉLICA.

“Para que a usina fosse viabilizada, a AEE participou de um edital da Enel para a escolha de projetos de eficiência energética. Nosso projeto foi aprovado em 1º lugar. O investimento do projeto foi de cerca de R$ 8 milhões e contemplava ainda a construção do um Laboratório de Eficiência Energética Fotovoltaica. A iniciativa atendia a uma diretriz da Agência Nacional de Energia Elétrica para investimento das concessionárias nesse tipo de projeto”, explica Lúcio Boggian, coordenador do projeto da usina fotovoltaica..

A usina é utilizada como ambiente de pesquisa aplicada na área de produção e fornecimento de energias renováveis. Também como ambiente de visitação para visualização das tecnologias instaladas. Projetos de graduação, mestrado e doutorado da UniEVANGÉLICA já estão sendo desenvolvidos a partir da usina.

Além da geração de energia limpa, na primeira fase do projeto, atendendo às normas do programa, foi realizada a troca de todas as lâmpadas convencionais do campus por lâmpadas de LED.