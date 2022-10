Vídeo viral: bebê chama atenção do Brasil pelo que fez em avião da Latam

Um vídeo extremamente fofo viralizou no Instagram, após uma mãe filmar o filho, de apenas um ano e cinco meses, cumprimentando todos os passageiros embarcados em um avião.

France Vanessa Fronza Russi é influenciadora digital e mãe do bebê Theo. Eles vivem em Santa Catarina e tinham acabado de entrar na aeronave, quando o pequeno decidiu esbanjar simpatia.

Nas cenas, é possível perceber a criança andando pelos corredores, visitando todas as poltronas e estendendo as mãos aos passageiros, para os cumprimentar.

Impressionados com a gentileza e felicidade de Theo, todos os presentes retribuíram a simpatia, exceto um homem, que já estava dormindo no assento.

Inclusive, o garotinho ficou alguns segundos esperando uma resposta dele, mas seguiu adiante com as saudações.

No post, France comentou: “seria o próximo candidato à presidência do Brasil? Já tem meu voto! Não poderia deixar de postar aqui no dia de hoje o show de simpatia que o Theo deu dentro do avião”.

Já os internautas responderam que ‘também votaria nele’, pois a pureza e a fofura dele eram impagáveis. Assista!