É inegável que atualmente, os aparelhos tecnológicos da Apple, principalmente os celulares, são os queridinhos da população ao redor do mundo.

No entanto, grande parte das pessoas não sabem qual o real significado da famosa logo em formato de uma maçã mordida.

Primeiramente, é importante entendermos a origem do nome, que segundo o próprio fundador, Steve Jobs, foi pensado enquanto ele estava em uma dieta frutarianista e realizava uma visita em uma fazenda de maçãs

Inspirado pelo passeio, ele teria percebido que Apple era um nome “divertido, animado e não intimidante”, sendo assim uma boa escolha.

Mas, como muitos não sabem o real significado da maçã atrás dos aparelhos, trouxemos aqui uma explicação.

Descubra o significado da maçã da Apple que fica atrás dos celulares

Vale ressaltar que antes de se chegar na imagem atual, assim que a Apple foi criada por Steve Jobs, Steve Worníak e Roland Wayne, em 1976, ela contava com a figura de Isaac Newton no clássico momento da descoberta da gravidade.

O símbolo da marca apresentava o físico embaixo de uma macieira lendo um livro, momentos antes de uma maçã cair em sua cabeça.

Então, principalmente por conta deste primeiro emblema, acredita-se que o símbolo da marca se trata de uma clara referência a Newton.

Posteriormente, os criadores da empresa decidiram inovar a logo e transformá-la em algo mais moderno, momento em que contrataram o designer gráfico Rob Janoff, que trouxe pela primeira vez a imagem da maçã mordida.

Para esta nova e atual versão, existem diversas teorias que tentam explicar o significado do alimento parcialmente comido e dentre tantas, se destaca uma analogia aos personagens bíblicos Adão e Eva.

Segundo essa ideia, a maçã representaria todo o conhecimento, enquanto a mordida estaria relacionada à aquisição do mesmo.

No entanto, indo contra todas as teorias criadas ao longo do tempo, Rob Janoff explicou que a fruta estar parcialmente comida foi apenas uma ideia que ele teve para diferenciar a maçã de outros alimentos, como um tomate ou uma cereja.

