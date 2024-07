Técnica prática para facilitar a vida das donas de casa na hora de guardar as roupas lavadas

Com apenas dois movimentos suas camisas ficarão perfeitamente dobradas

Ruan Monyel - 13 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@thishowthingswork)

Cuidar da casa e manter tudo em ordem é um tremendo desafio, especialmente quando se trata de organizar e guardar as roupas lavadas.

Cá entre nós, passar e dobrar todas as peças dá muito trabalho, não é mesmo? Porém, existe uma técnica simples que vai facilitar muito essa atividade.

Em poucos segundos, as peças ficarão dobradas e estáveis, fazendo com que a típica bagunça dentro do guarda-roupa não seja mais um problema.

Só quem cuida diariamente dos afazeres domésticos sabe como o processo de lavar, secar, passar, dobrar e guardar as roupas é cansativo.

E qualquer dica que possa diminuir o tempo de trabalho é bem-vinda. Pensando nisso, um perfil do Instagram (@vemcomofabio) repostou uma técnica para dobrar roupas facilmente.

Além de ser prático, o truque, conhecido como “ABC”, garante que as peças fiquem mais firmes, fazendo com que elas não baguncem na hora de guardar.

Basicamente, com a camisa aberta em cima da cama, trace uma linha lateral imaginária, onde a parte superior é o ponto A, o meio é o B e a parte inferior é o C. Veja o exemplo:

Após, segure a parte B com uma mão e, com a outra, junte os pontos A e C enquanto levanta a peça de roupa.

Por fim, é só dobrar novamente a peça e ela estará finalizada.

No vídeo, é possível ver que a técnica serve para guardar as roupas, independente de qual peça seja. Basta assistir atentamente e pausadamente para reproduzir o truque em casa. Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Mendes (@vemcomofabio)

