Fotos publicadas no Instagram faz professora ser demitida de escola e alunos se revoltam

Uma professora foi surpreendida com uma ordem de demissão da escola em que trabalhava após a direção da unidade de ensino analisar criteriosamente o perfil dela no Instagram.

O caso ocorreu na Colômbia. Segundo os donos do colégio, o conteúdo externo, publicado por Yeimmy Ilias Isaza, não condizia com a profissão que ela exercia com os alunos.

O problema é que todos os estudantes e os 393 mil seguidores ficaram revoltados com a notícia, já que a vida íntima da professora não teria absolutamente nada a ver com as salas de aula.

Ainda de acordo com a fala dos antigos patrões de Yeimmy, as postagens ‘sexy’ dela poderiam deturpar a imagem que a escola gostaria de passar e isso irritou ainda mais os fãs.

“Não dê atenção a quem critica só por criticar. Acho que a inveja é um dos maiores males do nosso tempo.”, disse uma seguidora.

Agora, depois da repercussão, a professora conseguiu um novo emprego e diz ter superado o drama, se descrevendo, atualmente, como “blogueira, palestrante nacional e internacional, professora universitária, auditora e conselheira, apresentadora de rádio, coaching, liderança e finanças”.