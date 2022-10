Corpo de Bombeiros encontra corpo que desapareceu no Rio Araguaia

O corpo de um homem que estava desaparecido desde terça-feira (25), no Rio Araguaia, foi encontrado na noite desta quarta-feira (26).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Petrôno Pereira de Macedo, de 57 anos, afogou após entrar no rio, no município de Baliza, há cerca de 420 km de Goiânia.

Ele foi encontrado pelos militares a aproximadamente dois quilômetros de onde sumiu.

Participaram do resgate quatro integrantes da corporação e uma viatura auxiliou no resgate de Petrôno.

A vítima foi encaminhada pelos militares para o Instituto Médico Legal (IML).