Defesa Civil monitora 90 áreas com risco de alagamento em Goiânia; veja a mais preocupante

Ao menos 90 pontos com histórico de alagamento são monitorados pela Defesa Civil devido às fortes chuvas previstas para os próximos dias em Goiânia. Apesar da ação preventiva, o órgão destaca que a capital ainda não registrou este tipo de problema.

Ao Portal 6, o coordenador operacional da Defesa Civil de Goiânia, Anderson Marcos de Sousa, informa que o principal transtorno causado pela tempestade do último domingo (23) foi a queda de dezenas de árvores pela cidade. “Acompanhamos esta situação e atuamos em parceria com as equipes da Comurg, Amma, Seinfra e Enel”, afirma.

Mesmo sem casos de alagamento, o coordenador garante que o órgão tem se planejado para agir em possíveis ocorrências. “Preparamos uma equipe de acolhimento, com local pronto para receber desalojados. Também providenciamos a limpeza do sistema de drenagem e de várias bocas de lobo, principalmente nos pontos mais críticos”, detalha.

Até o momento, a região Leste de Goiânia é a que mais preocupa os agentes. “Historicamente nos chama mais atenção, principalmente pontos do Conjunto Caiçara e Bairro Feliz. Tivemos problemas em tempos chuvosos anteriores e agora vamos analisar os efeitos das ações preventivas”, diz.

O porta-voz da Defesa Civil faz um alerta para a população durante o período crítico. “Pedimos que os moradores não descartem resíduos sólidos de forma irregular e que procurem a Defesa Civil por meio dos canais de atendimento, pelo telefone 156, em situações de possível risco”, reforça.