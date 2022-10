Mãe ganha mais de R$ 25 milhões na loteria, parte repentinamente e é uma vergonha o que as filhas fizeram

Uma idosa recebeu um prêmio excelente em um jogo de loteria e acabou depositando todo o valor em uma conta conjunta com uma das filhas. O problema só veio à tona depois que a ganhadora faleceu repentinamente.

Frances Lloyde vivia em Parksville, no Canadá, juntamente dos quatro filhos Lisa Llyod, Frances Graham, Stephanie Kennery e Matthew Lawruk.

A idosa ganhou o prêmio de £ 4 milhões (aproximadamente R$ 25 milhões, na cotação atual) em junho de 2021 e a primeira atitude foi depositar o valor na conta que mantinha com Lisa.

Depois, Frances depositou £ 650 mil para uma outra conta conjunta que ela tinha com seu marido, Stephen Turnbull, para que ele tivesse a própria garantia.

Com isso, as contas foram todas pagas, com a ajuda de Lisa, que tinha livre acesso à conta e auxiliava a mãe em todas as questões.

Em agosto de 2021, Lisa explicou que ela e a mãe compraram um Certificado de Investimento Garantido (GIC) de £ 650 mil, utilizando os fundos da mesma conta.

Decisão

A ganhadora Frances, antes de adoecer, esteve com um advogado e pontuou que não iria fazer testamento algum, já que o dinheiro estaria todo com Lisa e era isso o que queria.

Além do mais, a sortuda entregaria uma quantia à Matthew, no valor de £ 320 mil.

Porém, em outubro a idosa ficou doente e precisou ser internada.

“Continuei usando a conta e ajudando minha mãe como fazia antes de ganhar na loteria. Em várias ocasiões, nossa mãe afirmou que o filho Frances Graham não receberia nenhum dos ganhos”, disse Lisa.

“Compaixão”

Apesar de ser exclusivamente dona da herança, a filha escolhida quis presentear a irmã Stephanie com quase £ 6,5 mil, por ‘ser uma boa irmã’.

“Quando lhe dei o dinheiro, disse que era por ser uma boa irmã e porque sabia que ela não receberia nenhum dinheiro da minha mãe”.

A questão é que o irmão Frances, Stephanie e Matthew estão na Justiça, agora, buscando por mais uma parte da herança. Até o momento, não há nenhuma decisão acertada e Lisa segue milionária.