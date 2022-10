Professora diz a primeira coisa que fez ao descobrir que ganhou na loteria e é aplaudida pela plenitude

Uma professora britânica tornou pública a recente vivência maravilhosa de ficar milionária da noite para o dia com um bilhete de loteria.

Celeste Coles tem 69 anos e vive com as duas filhas, Rachel, de 38, e Nicola, de 32, em Birmingham, na Inglaterra. A aposentada foi premiada com o valor de £ 3,66 milhões (mais de R$ 21,5 milhões).

Segundo a apostadora, a ideia de jogar naquela rodada veio após receber uma notificação. “Eu jogo ocasionalmente, mas naquela tarde recebi um e-mail referindo-se ao grande jackpot do Euromilhões naquela noite e pensei que deveria conseguir um bilhete”, disse.

Celeste confirmou nem ter ficado ansiosa com o jogo. Inclusive, quando decidiu conferir o resultado, já era tarde e estava prestes a dormir. “Só lembrei e pensei em verificar rapidamente os resultados do sorteio”.

Foram cinco números acertados, mais um número bônus – chamado Lucky Stars. Com isso, a sortuda recebeu o prêmio cheio e quis imediatamente contar às filhas.

Então, serenamente, ela sentou no sofá com um copo d’água, ligou para Nicola e pediu para que ela conferisse junto dela. E deu tudo certo.

Agora, milionária, a aposentada, que já tinha uma vida estável, diz que aproveitará para realizar muitos sonhos e viagens. Além disso, Celeste comemora que as filhas poderão viver uma realidade confortável também.

“Eu sempre trabalhei duro e agora tenho uma vida boa, então não há nada que eu realmente queira como tal, embora eu não me importasse de uma casa de férias na Espanha , algo que eu nunca pensei que fosse possível”, comentou.

“Também tenho algumas viagens que adoraria fazer. Eu sempre quis ir para a América do Sul, então uma viagem ao Chile, Brasil e Argentina estão definitivamente nos planos”, destacou.

“Eu também gostaria de fazer uma viagem de trem pelas Montanhas Rochosas – esse é um sonho de lista de desejos real que agora posso realizar em um futuro não muito distante”, finalizou.