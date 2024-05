A técnica dos restaurantes para deixar o arroz soltinho e bem macio

O preparo é rápido e básico, mas a técnica é toda especial para deixar ele gostoso e diferenciado como nos restaurantes

Magno Oliver - 11 de maio de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/ Canal Loja Swift)

O arroz é presença garantida na mesa dos brasileiros em vários cantos do Brasil. É o acompanhamento alimentar mais popular que existe.

Assim, ele atende vários paladares: em receitas doces, salgadas e até preparos de forno e frituras. Além de ser nutritivo e saboroso, é um alimento que não enjoa e você prepara de forma rápida e bem fácil.

Só que não é todo mundo que consegue fazer aquele arroz caprichado e gostoso. Você manda bem em preparar um arroz soltinho e temperado?

A técnica dos restaurantes para deixar o arroz soltinho e bem macio

Uma trend no Tik Tok viralizou nas redes sociais e trouxe um segredo digno de restaurantes renomados para preparar o arroz e deixar ele mais soltinho.

Os chefes de cozinha colocam algumas gotinhas de limão na água do cozimento, cerca de 10 gotas. A explicação do truque é que o limão evita que o arroz empape.

Assim, a fruta reage com o amido do cereal e não permite que os grãos fiquem grudados um no outro. O limão age para que ele fique branquinho e deixe a água menos pastosa.

Outro segredo que os restaurantes não contam é que a água do preparo precisa estar em fogo médio para manter o cozimento uniforme dos grãos.

Outro ponto ressaltado na trend é que a proporção padrão de água é de duas xícaras de água para cada xícara de arroz.

Coloque uma quantidade em que fique um dedo acima dos grãos crus. E como o arroz vai secar antes do cozimento total, faça pequenos buraquinho entre eles e coloque mais água entre eles para só preencher.

