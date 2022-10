Uma mulher, de 35 anos, relatou à Polícia Civil uma série de ofensas racistas que ela ouviu da própria sogra. O crime de injúria racial foi denunciado na Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia nesta terça-feira (25).

A vítima contou que é casada com o filho da suposta autora há dois anos. Ela ressaltou que sofre humilhações desde o início do relacionamento.

A ‘gota d’água’ para a mulher foi na tarde desta terça-feira (25), quando ela estava em casa e começou a receber sérias ofensas enviadas pela sogra, para o celular dela.

Nas mensagens em áudio, a familiar a chamou de nomes como “macaca, ratazana, algodão preto, tribufu, piranha”, entre diversos outros.

Em certo momento, a sogra disse ainda “você já comeu banana hoje, sua macaca?”. As ofensas fizeram com que a vítima registrasse uma ocorrência contra a mãe do marido.

A mulher decidiu representar a suposta autora criminalmente. O caso é investigado pela Polícia Civil.