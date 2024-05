Imagens mostram momentos dramáticos de bombeiros ao salvarem vítima de afogamento na Grande Goiânia

Segundo testemunhas, homem estava embriagado e teria decidido adentrar rio

Gabriella Pinheiro - 06 de maio de 2024

Vídeo mostra momento que homem é resgatado pelo Corpo de Bombeiros. (Foto: Reprodução)

Um homem, de cerca de 50 anos, se afogou enquanto nadava no lago Parque Lara Guimarães, em Trindade. O caso aconteceu na tarde de domingo (05).

Testemunhas que estavam no ambiente afirmaram que a vítima estava embriagada quando, de repente, resolveu adentrar no local para se refrescar, mas ficou submersa há aproximadamente 08 a 12 minutos.

Ao notarem o ocorrido, populares acionaram uma equipe do Corpo de Bombeiros, que se deslocou até o ambiente para o salvamento.

Um integrante da equipe entrou no lago e, em questão de segundos, encontra o homem, retorna à superfície, juntamente com a vítima e com a ajuda da equipe e de um civil, e a leva até as margens do riacho.

Logo, os militares realizaram os procedimentos de reanimação cardiopulmonar (RCP) por 15 minutos enquanto uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) se deslocou até o local.

Assim, eles conseguiram retomar a pulsação e a vítima foi levada até o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia (HETRIN), onde deu entrada com vida, mas, infelizmente, faleceu às 17h30.