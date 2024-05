Motociclista morre após se chocar com carretinha de carro em Goiânia

Imagens mostram o momento em que vítima se choca contra o veículo, em um cruzamento do Parque Eldorado Oeste

Thiago Alonso - 03 de maio de 2024

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (03). (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 28 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (03), ao colidir com uma carretinha acoplada a um carro, no Parque Eldorado Oeste, em Goiânia.

Câmeras de segurança da região registraram o momento exato da batida.

No vídeo, é possível ver quando o carro faz uma conversão abrupta à esquerda, não dando tempo para o motociclista desviar, pois vinha em alta velocidade.

Nas imagens, é possível ver que o corpo do jovem ficou preso na quina da carreta, até que ele, ainda com vida, consegue se soltar e vai em direção ao motorista.

Contudo, a vítima aparece claramente debilitada e anda ‘cambaleando’ com dificuldades, até cair no chão.

Assim, populares acionaram a Polícia Militar (PM), que solicitou apoio do Corpo de Bombeiros, onde foi constatado o óbito do motociclista ainda no local.

O motorista do carro, no entanto, não teve ferimentos, e cooperou com as autoridades para o registro do caso.

Deste modo, autoridades do Instituto Médico Legal (IML) e da Polícia Técnico Científica compareceram no local, a fim de realizar os devidos procedimentos necessários.

Agora, será instaurado um inquérito na Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) para investigar o caso.