Anápolis tem festas para todos os gostos durante o Halloween

Se você pensa que o Halloween em Anápolis vai passar em branco, se enganou. Neste final de semana, as bruxas vão estar soltas na comemoração da data em vários locais da cidade.



O clima dos eventos vai ser de muitas brincadeiras e travessuras. Pensando nisso, o Portal 6 separou alguns lugares que vão ter aquelas festas que você ama.



Se prepare pois essa lista está cheia de lugares que vão deixar você arrepiado com tanta diversão.



1- Halloween Zen Bar



No próximo sábado (29), o Zen Bar vai realizar o Halloween Zen Bar. O evento vai contar com show da banda cover do Black Sabbath e com a DJ Roberta Gato, que vai apresentar um set para animar a noite macabra. No fim, o DJ Dan Morais se apresenta.



Vai rolar ainda um concurso de fantasia com prêmios como voucher de consumação, drinks e kit de gostosuras e travessuras. Durante a noite ainda vai ter sorteios de vouchers de tatuagens.



A festa começa a partir das 20h, e as 100 primeiras pessoas ganham um drink especial. Os ingressos custam R$ 40 e podem ser adquiridos através do direct no Instagram do bar.



2- Halloween do Farol







Para festejar o dia da bruxas, O Farol Bar vai preparar para os dias 28, 29 e 30 de outubro muitos drinks, decorações aterrorizantes e shows ao vivo.



Aqueles que já chegarem fantasiados no bar vão ganhar um Cozumel Black por conta da casa. A entrada no local custa R$ 8.



3- Hallowen da Ibiza e Game Over Halloween



Com três dias seguidos de festa para comemorar o Dia das Bruxas, o Ibiza traz diversos nomes para animar as noites de Anápolis.



Na sexta-feira (28) os artistas Low, Leeo Nonato e DG Beat sobem ao palco para animar o Halloween Ibiza. Já no sábado (29) a galera vai curtir o Game Over Halloween com Breaks, Rulf, Amorelli, Suity 33 e Ranier Ferracy. E para encerrar as festas no domingo (30) a casa estará com o pessoal do Comando 69.



Para adquirir seus ingressos basta acessar o site ticketbox.com.br ou através do número (62) 9 9156-1701.



4- GO Halloween



A cervejaria artesanal Go Brew também preparou uma noite cheia de animação, com muito rock and roll para quem for curtir seu Dia das Bruxas no local.



No sábado (29) você já pode separar sua fantasia para curtir o show da banda Shotgun, a partir das 17h.



Além de aproveitar músicas, comida e bebidas, você pode sair premiado. A Go Brew vai realizar o concurso de melhor fantasia e terá como prêmio um barril de 30 litros de chopp pilsen, e, além disso durante a noite vai rolar sorteios de growlers.



Para curtir essa noite basta comprar o ingresso no valor de R$ 20 pelo site do Sympla ou na portaria no dia do evento.



5- Brick or Treat?

Com uma decoração de deixar qualquer um arrepiado, o Brick House Club se preparou para dois dias de festa.



Na sexta-feira (28) o espaço recebe Mad Dogz, Will e 2Gether. No sábado (29) quem comanda a festa é o Brenno Paixão, Geovana e o Demik.



Os valores para a festa Brick or Treath variam. A entrada com fantasia é de R$ 40 e sem caracterização é no valor de R$ 100.



A casa de show abre a partir das 20h30. Para reservar seu camarote basta enviar um direct no Instagram do Brick House.