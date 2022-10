Após não conseguir entrar em banco, homem protesta ficando totalmente nu em Goiânia

Um homem de 35 anos acabou causando uma confusão ao tentar entrar nu em um banco localizado na Avenida Anhanguera, no Setor Campinas, em Goiânia.

O caso aconteceu na última terça-feira (25), por volta das 11h30. O Portal 6 apurou que tudo começou quando o rapaz tentava passar pela porta giratória, mas acabou sendo impedido pelo detector de metal.

Assim, o homem colocou alguns objetos no guarda-volumes. Em vão. Ele acabou sendo surpreendido com mais um impasse decorrente de uma possível falha mecânica da porta.

Irritado com a situação, o rapaz decidiu tomar a atitude extrema de tirar toda a roupa, chegando a ficar completamente nu. Mesmo com a ação, a porta ainda barrou a entrada dele no local.

O segurança da unidade tentou dialogar com o cliente, mas foi ignorado. Indignado, o rapaz começou a filmar e expor a situação que estava vivenciando.

Veja uma das gravações feitas pelo rapaz:

Uma equipe da Polícia Civil foi chamada e compareceu no local. Após a visita, a situação foi resolvida e o homem colocou as vestimentas e conseguiu adentrar na agência.