Mulher é filmada arriscando a vida para limpar janela de prédio em Goiânia

Caso gerou espanto em internautas, que ficaram com opiniões divididas: "faço isso é nunca"

Samuel Leão - 25 de julho de 2024

Diarista se debruça sobre janela de prédio, para limpar vidro, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um registro em vídeo, que teria sido feito no Setor Marista, em Goiânia, viralizou e chamou a atenção de internautas. Nas imagens, é possível ver uma mulher limpando uma janela, enquanto se debruça perigosamente para alcançar a parte externa do vidro – ficando quase pendurada do alto do prédio.

Publicado nesta quarta-feira (24), a cena gerou debates nas redes sociais sobre o valor da vida e as exigências da profissão de diarista.

“É por isso que as diaristas têm que ser valorizadas, porque elas são guerreiras e pegam qualquer desafio”, comentou uma pessoa, seguida por outra que apontou: “Sou diarista! Faço isso é nunca, se morrer eles [patrões] nem no velório vão”, desabafou.

Esse tipo de ação não é incomum, de modo que outro caso foi registrado em abril deste ano, também na capital. Na ocasião, uma trabalhadora quase se deitou sobre a estrutura para alcançar a vidraça externa, no Setor Bueno.

Apesar dos sustos, nenhum desses registros teve intercorrências, e as funcionárias conseguiram retornar para o interior dos apartamentos em segurança.