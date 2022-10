Mulher perde emprego com salário milionário após publicar gracinha no TikTok

Uma norte-americana foi demitida do cargo em que faturava um salário milionário apenas por publicar um simples TikTok despretensioso e o caso tem dado o que falar.

Identificada apenas por Michele, a jovem vive na Califórnia (EUA) e trabalhava remotamente para uma empresa do Reino Unido.

Durante uma reunião virtual, ela acabou derramando uma xícara com café por toda a mesa e achou a situação caótica e engraçada. A ideia foi filmar e compartilhar na plataforma de vídeos.

Porém, durante a gravação, foi possível ouvir parte da reunião. Apesar do post ter duração de 20 segundos, a direção da empresa alegou que a conversa era sigilosa e Michele teria traído a confiança deles.

“Fui demitida do meu trabalho remoto de TI, com um salário anual de seis dígitos , porque postei um clipe do TikTok na internet”, disse ela em um novo vídeo, explicando tudo.

“Eu tirei uma foto rápida do café derramando por toda parte, virei meu rosto para a câmera e gritei ‘droga’. Interrompi as filmagens e postei na rede social”, lembrou a jovem.

“Eu não usei meu grande cérebro para pensar no fato de que, graças ao som do vídeo, você pode ouvir meu gerente de produto falando. Eu estava na minha reunião semanal de equipe”, contou.

Além da quebra de confiança, a empresa julgou errado a funcionária estar utilizando as redes sociais durante as ligações importantes.

