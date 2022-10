Pista de patinação no gelo é atração de fim de ano no Shopping Flamboyant

Para animar o fim de ano dos goianos, o Flamboyant Shopping, que fica na Avenida Deputado Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, em Goiânia, recebe a Pista de Patinação no Gelo da Happy On Ice.

A atração conta com 100 metros quadrados e está localizada no Atrium, Piso 2. O horário de funcionamento é de segunda à sábado, das 10h às 22h. Já aos domingos e feriados, das 12h às 21h.

Para patinar durante 30 minutos, o valor cobrado é de R$ 45, em dinheiro ou débito, e R$ 47 no crédito. Já para 60 minutos, o preço é de R$ 65, à vista, e R$ 67 no cartão de crédito.

No intuito de garantir a segurança dos participantes, os usuários receberão equipamentos de proteção e serão acompanhados por monitores ao longo do trajeto.

Vale lembrar que a idade mínima permitida para a patinação é de 05 anos. No entanto, crianças de 02 a 04 anos podem realizar um passeio de trenó com duração máxima de 05 minutos. O valor é de R$ 25 à vista e R$ 27 no crédito.