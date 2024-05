Mulher é atropelada de propósito após discussão em bar de Anápolis

Câmera de segurança captou vítima sendo auxiliada por outras pessoas, ainda caída no asfalto

Samuel Leão - 19 de maio de 2024

Mulher atropelada após sair de bar, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Após um desentendimento entre dois casais, que se divertiam em um bar na Avenida Pedro Ludovico, uma mulher acabou sendo intencionalmente atropelada e teve que ser levada para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana). O caso aconteceu na madrugada deste domingo (19).

Por volta das 04h, a Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local, se deparando com uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já atendendo a vítima. A mulher atingida, de 32 anos, estava deitada no chão e tinha um sangramento na cabeça.

Em relatos, colhidos pelos militares, foi descoberto que o autor do atropelamento seria um homem branco e forte, que trabalha em um disk cerveja. Ele teria fugido logo depois de acertar a mulher com o carro.

O carro não foi identificado, mas uma câmera de segurança captou a vítima sendo auxiliada por outras pessoas, ainda caída no asfalto. No hospital, ela teria se queixado de dores no tórax e passou por uma tomografia, para ver a gravidade do ferimento na cabeça.

Apesar do susto, ela não estaria correndo risco de vida. Diligências foram realizadas – mas o suspeito não foi encontrado pelas autoridades.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).