Estudantes “inundam” sala da UFG com carteiras para que professores respeitem greve

Mobilização aconteceu após alguns docentes anunciarem que iriam continuar dando aulas, apesar da decisão do Sindicato

Davi Galvão - 07 de maio de 2024

Sala de aula do prédio de História foi tomada por carteiras. (Foto: Arquivo Pessoal)

Uma das salas do prédio da Faculdade de História, na Universidade Federal de Goiás (UFG), foi completamente “inundada” com carteiras, em forma de protesto por parte dos estudantes, nesta terça-feira (07).

A universidade, que já está com a greve dos docentes deflagrada, ganhou recentemente a participação do corpo estudantil – visto que alguns professores anunciaram que iriam continuar dando aulas.

Acontece que tal medida contraria a decisão da maioria, que cobram reestruturação das carreiras do Magistério Superior e do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e reajuste salarial.

Assim, visando incitar a adesão dos docentes, os estudantes estão realizando passeatas, ‘panfletaços’ e estimulando os colegas a respeitarem a decisão do Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás (Adufg).

Na manhã desta terça-feira (07), um dos meios utilizados para dar atenção e enfoque a esta situação problemática foi justamente empilhar diversas carteiras na sala em questão, impossibilitando o uso do espaço.

Isso acontece porque, caso os professores continuem dando aulas, abriria margem para que o calendário da instituição fosse duplicado, o que poderia, por exemplo, impossibilitar o período de férias.

“Debatemos as formas que teríamos de sair menos prejudicados nessa greve que também é de nosso interesse, já que também estamos sofrendo com toda a precarização e falta de recomposição orçamentária dos últimos anos”, afirmou uma das membras do movimento estudantil.

Além disso, alunos que moram longe do campus seriam ainda mais prejudicados, visto que poderiam ter que ir à faculdade apenas uma ou duas vezes na semana.