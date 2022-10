Uma briga de bar quase terminou em morte nesta sexta-feira (28), no povoado de Juscelândia, em Goianésia. Segundo testemunhas, a vítima e o agressor discutiram por conta de cocaína.

É que um dos homens, de 42 anos, queria cheirar a droga na mesa do bar em que estavam. O outro, porém, disse que não.

Daí iniciou-se uma discussão e os dois saíram do local. Aquele que negou ao colega o uso de cocaína pegou uma faca e, quando se encontraram novamente no bar, deu vários golpes no outro.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, que foi levada ao Hospital Municipal de Goianésia.

O suspeito foi encontrado em casa. À polícia, ele revelou que os dois trabalham juntos e o outro homem sempre o desrespeita, o que o fez perder a paciência e partir para o ataque.

A faca utilizada no crime foi encontrada sobre um armário na cozinha. O homem foi preso e levado à Central de Flagrantes.