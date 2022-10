Motorista engana frentista e foge de posto de combustível sem pagar em Anápolis

Um motorista enganou o frentista quando foi abastecer o carro na noite desta sexta-feira (28), em um posto no Parque Calixtópolis, na região Sudoeste de Anápolis.

Ele pediu ao trabalhador que enchesse o tanque do carro. Contudo, na hora de pagar, disse que pediu apenas R$ 30 de combustível.

Depois de confrontado pelo frentista, o homem entrou no carro com um passageiro e fugiu do local sem pagar nada.

A Polícia Militar foi acionada e fez um patrulhamento na região, mas não encontrou o motorista suspeito ou mesmo o carro descrito pelo trabalhador.