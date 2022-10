Mulher é estuprada em Anápolis logo depois de chegar do trabalho

Uma mulher de 29 anos foi estuprada na madrugada deste sábado (29), no Bairro da Lapa, região Oeste de Anápolis, depois que voltou do trabalho.

A vítima é empregada no DAIA e tinha acabado de descer do ônibus da empresa na volta para casa. Foi então que um indivíduo pulou de uma árvore com uma faca na mão.

Assustada, a mulher foi levada a um lote baldio, no qual foi violentada pelo homem. Depois do estupro, ele fugiu.

Foi o irmão da vítima quem acionou a Polícia Militar. O suspeito estava com camiseta e bermuda e estava com o rosto coberto por uma camiseta.

Os agentes fizeram buscas na região, mas não o encontraram. A mulher foi levada à delegacia geral para exame de corpo de delito.