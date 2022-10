Veja como fica o tempo em Goiás no dia das eleições

Os goianos podem preparar o guarda-chuva para o segundo turno das eleições, neste domingo (30). Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a previsão é de tempo instável com potencial risco de tempestades na data do segundo turno.

O boletim aponta que esta instabilidade acontecerá por conta de uma combinação de calor e da umidade do ar, que vai favorecer pancadas de chuvas isoladas, que podem vir acompanhadas de rajadas de ventos e raios em todas as regiões do estado.

Mesmo havendo previsão de tempestades, os goianos se verão livres do calorão. Os termômetros devem ultrapassar os 30ºC em todas as regiões.

Em Goiânia, a temperatura irá variar entre e nebulosidade, sol e pancadas de chuvas isoladas. Os termômetros terão a mínima de 19º C e a máxima de 33ºC.

Por outro lado, o tempo em Anápolis estará um pouco mais ameno do que na capital, com variação entre 19ºC e 30ºC.

Enquanto isso, as regiões Norte e Oeste de Goiás podem registrar até 35ºC.