Vídeo mostra o que aconteceu com jovem não quis revezar aparelho na academia

Viralizou recentemente nas redes sociais um vídeo que mostra o que aconteceu com um jovem que não quis revezar o aparelho na academia.

As cenas foram registradas no início deste mês na cidade de Salvador, na Bahia. A vítima foi identificada como Gustavo Pinheiro, de 18 anos.

Pelas imagens é possível ver o momento em que um frequentador da academia pede para revezar. Diante da negativa, o homem começa a discutir e parte pra cima, dando um soco no jovem.

Após a agressão o homem é contido por outras pessoas e levado para fora do espaço, enquanto Gustavo recebe ajuda para se levantar do chão.

A academia rescindiu o contrato com o agressor. O jovem teve a mandíbula fraturada e está com dificuldades para falar e se alimentar, de acordo com o jornal Notícias da Bahia.