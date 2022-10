Existem algumas coisas em nosso dia a dia que estamos tão habituados, que não imaginamos que podemos estar fazendo errado, como se enxugar com as toalhas depois do banho.

Essa prática tão comum em nossa rotina parece ser simples, mas na verdade existem algumas táticas para preservar a saúde do tecido e da nossa pele.

Acredite se quiser, a forma como cuidamos da toalha influencia totalmente em seu desempenho.

6 erros que muitas pessoas cometem ao se enxugar com as toalhas:

1. Usá-las úmidas

Começando nossa lista, as toalhas jamais devem ser usadas úmidas!

Esse uso desenfreado só faz acumular bactérias e sujeiras, o que prejudica a saúde da nossa pele.

2. Demorar para lavá-las

Não demore muito para lavá-las! Cientistas afirmam que elas devem ser lavadas uma vez por semana, no máximo.

Uma dica muito boa é deixá-las de molho no bicarbonato de sódio, porque ele não agride o tecido e remove as placas de sujeira encravadas nas fibras.

Depois de usá-las ou lavá-las, sempre opte em deixá-las secando no sol, para livrar-se de todos os microorganismos.

3. Não ter uma só para o rosto

Separar uma toalha especial apenas para o rosto, para não levar células mortas do corpo para a face é essencial!

4. Pendurá-las no banheiro

Jamais pendurar sua toalha no banheiro logo depois de usá-la!

A umidade do ambiente e o tecido molhado podem ser abrigo de muitos microorganismos.

5. Usar amaciante para lavá-las

Ao contrário do que se pensa, o amanceiten deixa o pano mais áspero, do que macio.

O excesso de produtos químicos destroem a toalha, e com o passar do tempo a fibra fica desgastada.

E se tratando do amaciante, o problema ainda é maior: o produto cria uma camada de proteção, que impede que a água penetre nas fibras para realizar a lavagem profunda. Assim, as toalhas ainda podem ficar fedidas e cheias de bactérias.

6. Não tirar o excesso de água do corpo

Por fim, tente ao máximo tirar o excesso de água do corpo antes de esfregar a toalha, isso vai agredir menos a sua pele e o tecido.

