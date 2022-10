Bolsonaro conseguiu virar sobre Lula em 21 cidades goianas no 2º turno

Jair Bolsonaro (PL) conseguiu virar e reverter a desvantagem do primeiro para o segundo turno em 21 cidades de Goiás. Na primeira votação, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia vencido em 98 dos 246 municípios goianos.

Entre os locais em que houve virada estão três cidades do Sudoeste, onde Lula havia vencido no dia 02 de outubro. Neste domingo (30), Bolsonaro reverteu o quadro em Santa Helena, Porteirão, Serranópolis e Aparecida do Rio Doce.

Das quatro cidades, Santa Helena é o maior colégio eleitoral. Por lá, Lula ganhou com 46,09%, marcando uma pequena diferença para Bolsonaro, que registrou 46,06% no primeiro turno.

No segundo turno, o candidato que buscava a reeleição conseguiu virar os votos e venceu com 53,65%. Entre as maiores viradas do sudoeste está Porteirão, onde Bolsonaro saiu de 44,02 contra 50,31% de Lula, para 51,49%, deixando o oponente com 48,51%.

A região foi uma das localidades em que a campanha do atual presidente foi intensificada no segundo turno. O território tem como principal força o agronegócio.

Das 21 cidades em que Bolsonaro conseguiu passar na frente, o maior colégio eleitoral é Catalão. Na primeira votação, Lula teve 27.130, equivalente a 48,74%, já Bolsonaro, levou 24.380, proporcional a 43,80%.

No segundo turno o candidato do PL foi escolhido por 28.789, representando 50,08% dos votos. O oponente e campeão do pleito recebeu 28.698 e encerrou a votação com 49,92%.

Confira os municípios em que Bolsonaro virou votos

Catalão

Serranópolis

Aparecida do Rio Doce

Marzagão

Arenópolis

Ivolândia

Santa Helena de Goiás

Porteirão

Indiara

Aruanã

Santa Rosa de Goiás

Araguapaz

Montividiu do Norte

Trombas

Nova Iguaçu de Goiás

Mundo Novo

Araçu

Planaltina

Vila Propício

Itapaci

Bonfinópolis