Com medo de desabastecimento, anapolinos lotam postos de combustíveis

Após a vitória de Lula (PT) no segundo turno, neste domingo (30), caminhoneiros iniciaram bloqueios com veículos e barricadas em diversas estradas do país.

Com medo do desabastecimento de combustível em Anápolis, vários anapolinos se encaminharam aos postos de gasolina para encher o tanque dos automóveis.

Imagens registradas por populares mostram uma fila de carros aguardando para serem abastecidos na região Central da cidade.

Entenda

Caminhoneiros iniciaram ainda na noite deste domingo (30) protestos em diversas rodovias do Brasil. A ação teve início após a confirmação da vitória de Lula (PT), então candidato à presidência.

Em Goiás, foram pelo menos sete pontos de bloqueio. Três totais na BR-153 em Anápolis, na BR-040, em Luziânia (Entorno do Distrito Federal) e na BR-364, em Jataí – Sudeste do Estado.

Também houveram registros de bloqueios parciais na BR-040, na altura de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal.

Duas rodovias estaduais também foram fechadas, as GO-136 e 139, próximo a Quirinópolis, região Sudeste do Estado.