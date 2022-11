Anualmente, milhares de brasileiros se afastam do trabalho e dos estudos no dia 02 de novembro para que possam exercer as suas crenças no feriado nacional.

No entanto, por mais que a maioria saiba que a data se trata de Finados, muitos não conseguem entender o motivo para ser um feriado.

Pensando nisso, trouxemos uma explicação para que você possa entender melhor essa celebração.

Entenda por que o dia 02 de novembro é feriado no Brasil

Finados, também conhecido como Dia dos Mortos, é um feriado religioso comemorado em todo o mundo voltado para a realização de homenagens e orações para os entes queridos que já se foram.

Aqui no Brasil, a data faz parte de um costume católico em que os brasileiros tiram o dia para ir visitar a sepultura das pessoas amadas que já morreram e homenageá-las com flores, orações e velas acendidas por suas almas.

Registros históricos apontam que a tradição teria se originado no século X por meio da Igreja Católica. Segundo eles, os vivos deveriam interceder pelas almas de todas aquelas pessoas que partiram e foram para o purgatório, onde permanecem aguardando a purificação.

Porém, acredita-se que este costume seja ainda mais antigo. Isso porque ao que tudo indica, desde o século II já se existia a prática de rezar por aqueles que já partiram visitando os seus túmulos.

Neste período ainda não havia uma data definida para tais homenagens, porém, no século III passaram a definir um dia específico do ano para interceder pelos mortos, principalmente pelos que não possuíam famílias e eram “esquecidos”.

Mesmo que a celebração tenha acontecido durante diversos anos, o dia 02 de novembro foi escolhido para ser Finados apenas no século XIII.

A data foi escolhida pelos responsáveis da Igreja simplesmente por ser um dia antes do Dia de Todos os Santos, celebrado em 01 de novembro.

Vale ainda ressaltar que esta não é uma tradição apenas católica, sendo também celebrada por quase todas as religiões.

A exceção é o protestantismo, pois eles não acreditam que existe um purgatório e consequentemente, não contam com o costuma de tirar um dia para orar pelos que já se foram.

