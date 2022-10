De forma muito mais fácil e rápida, os brasileiros já podem consultar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) utilizando apenas o celular.

O benefício é um direito de todo trabalhador que conta com carteira assinada e foi desenvolvido com o objetivo de fornecer uma certa proteção para este funcionário.

Para que possa garantir essa segurança, mensalmente a empresa empregadora precisa depositar em uma conta especial o correspondente a cerca de 8% do salário de cada prestador de serviço.

O benefício atua como um tipo de reserva financeira que ajuda o colaborador diante uma possível demissão sem justa causa.

O saque do FGTS pode ser realizado apenas em algumas situações específicas, como o saque extraordinário de até R$ 1 mil, para quitar dívidas imobiliárias, no momento da aposentadoria, em situações de calamidade, para adquirir a casa própria ou em caso de ser diagnosticado com uma doença grave.

Brasileiros já podem fazer consulta FGTS pelo celular; confira o que você tem para receber

Sem precisar se preocupar em sair de casa, o trabalhador formal pode consultar o saldo do FGTS de diferentes formas a partir apenas do telefone celular.

O benefício pode ser consultado pelo brasileiro utilizando o CPF, importante meio para se alcançar o PIS e assim conseguir realizar a pesquisa desejada.

Com o documento é possível realizar a consulta através do site Meu INSS, pela plataforma digital da Caixa Econômica Federal, ou então pelo próprio aplicativo do FGTS.

Através do app, o funcionário terá que realizar um cadastro com o preenchimento de seus dados pessoais e definir uma senha.

Ao terminar o processo será possível verificar o saldo, indicar uma conta para o depósito do dinheiro, sacar, enviar documentos e acompanhar todas as etapas do andamento do processo.

Se cadastrando por meio do aplicativo ou pela Sala de Autoatendimento da Caixa, o trabalhador poderá receber gratuitamente por SMS informações mensais sobre o depósito, saldo e mais notícias sobre o benefício.

Por fim, também é possível consultar o FGTS utilizando o Internet Banking, no caso daqueles que já são clientes da Caixa, ou por correspondência sendo apenas necessário informar o endereço residencial em uma agência do banco ou telefonando para o número 0800 726 01 01.

