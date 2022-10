Goiás tem mais de uma centena de vagas abertas para recepcionista

Goiás tem cerca de 150 vagas abertas mensalmente para o cargo de recepcionista no setor de prestação de serviços terceirizados. As oportunidades são para empresas em setores variados.

Os interessados em ingressar na área podem enviar currículos, com e sem experiência na área, para o Instituto de Apoio aos Funcionários Ativos do Setor de Terceirização de Mão de Obra (Iafas). As vagas também são para pessoas com deficiência.

O instituto também oferece cursos gratuitos de capacitação na área para quem já deseja concorrer às oportunidades com uma vantagem maior.

De acordo com a entidade especializada, o curso de informática básico é exigido na maioria das contratações para o cargo. Essa qualificação é oferecida de forma gratuita pelo instituto.

Para concorrer a qualquer uma das vagas, os interessados podem encaminhar os currículos diretamente para o WhatsApp (62) 3988-3400 ou pelo e-mail [email protected]

O Instituto também está recebendo e selecionando candidatos para 120 vagas de empregos, entre homens ou mulheres, para o cargo de auxiliar de serviços gerais.

As oportunidades são para empresas do segmento de terceirização de mão de obra para serem desempenhadas em Goiânia e nas cidades da região metropolitana, para início imediato.