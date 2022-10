Justiça vai leiloar conjunto de lotes de mais de 80 mil metros quadrados em área privilegiada de Goiânia

Um imóvel composto por um conjunto de lotes localizados no Jardim Novo Mundo será leiloado pela Justiça de Goiás . A captação de lances deverá ser feita até às 14h do próximo dia 09. O leilão será realizado pela 1ª Vara Federal de Anápolis em conjunto com o leiloeiro oficial Leonardo Coelho Avelar.

A metragem da área é de 81, 5 mil metros quadrados, com galpão, sede administrativa, prédio circular de dois andares, além de seis tanques cilíndricos de gás liquefeito. O total dos bens está avaliado em R$ 57,7 milhões.

Para participar é preciso fazer o cadastro no site do leiloeiro. Assim, é preciso apresentar os lances, que vai ocorrer de forma eletrônica.

De acordo com o edital, não será aceito lance que ofereça preço vil, ou seja, valor inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital.

O leilão faz parte de um processo de execução fiscal da União contra a antiga Onogás, seus controladores e relacionados, onde se discutem os débitos previdenciários do grupo empresarial.