Redução de adesivos 22 e bandeiras do Brasil em Goiânia vem dando o que falar

A derrota do candidato Jair Messias Bolsonaro (PL) para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi observada em Goiânia pela redução nas ruas e carros do número de adereços alusivos ao atual Chefe do Executivo.

O reflexo foi notado pelos internautas. Além dos adesivos, o sumiço de outro fator também foi notado pelos usuários da web: as bandeiras do Brasil – símbolo atribuído aos apoiadores de Bolsonaro – hasteadas na fachada de casas, prédios e automóveis.

O assunto chamou a atenção dos internautas e foi um dos temas mais comentados no Twitter ao longo desta segunda-feira (31).

Em uma das publicações, um usuário divulga uma gravação mostrando a baixa quantidade de adesivos pró- Bolsonaro em uma avenida em Goiânia.

Já em outra postagem, é possível ver diversos adesivos em apoio a reeleição de Jair Messias encontrados em uma lixeira.

Veja algumas das postagens:

Em Goiânia hoje… nenhum carro adesivado com o inominável kkkkkk pic.twitter.com/y3ORXKSE6l — Olcimar Ferreira Gomes (@Olcigomes) October 31, 2022

Acho que os 22 de Goiânia passaram a madrugada arrancando adesivo dos carros — Convanessando (@convanessando) October 31, 2022

ABSOLUTAMENTE SUMIU OS ADESIVOS DE BOLSONARO DOS CARROS EM GOIÂNIA 😂😂 — Miss Halloween 🖤 (@LuaneFarias) October 31, 2022

o tanto de carro assim na rua hoje kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/PbeEXp7GcH — gabs (@carvaliogabs) October 31, 2022

alguém sabe me informar cadê os adesivos do bolsonaro em goiânia e a bandeira do brasil na videira? — gusta (@espindgust) October 31, 2022

Goiânia hj tá um silêncio! Eu vi uma bandeira do Brasil na 85 e dois carros só adesivados do inominável. O povo não esperou nem um dia pra tirar os adesivos. https://t.co/yUuErL7b7Q — Rafaella Ferreira (@rafaellamariaf) October 31, 2022