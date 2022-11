70 municípios de Goiás podem receber até 500 mm de chuva somente no mês de dezembro

Com a incidência do fenômeno climático La Niña pelo terceiro ano consecutivo, as previsões de chuvas em algumas regiões deixam a Defesa Civil do Estado de Goiás em alerta. Assim como ocorreu em dezembro de 2021 e janeiro de 2022, a tendência é que o excesso de chuva caia novamente em cerca de 70 municípios goianos.

Os dados são do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo). Tal volume pode causar isolamento de cidades, com desabastecimento de alimentos e outros insumos; contaminação de água potável; perda na lavoura e pecuária e rompimento de barragens.

Assim, o Governo de Goiás lançou um plano de contingenciamento que abrange 14 municípios, muitos localizados no Nordeste Goiano, que estão classificados com alto grau de risco.

São eles: Cavalcante, Nova Roma, Alto Paraíso, São João D´Aliança, Água Fria de Goiás, Niquelândia, Mimoso de Goiás, Formosa, Uruaçu, Hidrolina, São Luiz do Norte, Pilar de Goiás Teresina de Goiás e Itapaci. Os estudos indicam que 19 mil pessoas podem ser afetadas direta ou indiretamente com os efeitos das chuvas fortes.

Trata-se de um plano de contingência, já em andamento, para adoção de ações nas áreas de infraestrutura, social, saúde e outras frentes essenciais para evitar desastres, mitigar possíveis danos e garantir a segurança de toda a população.

O trabalho será executado em parceria por 17 pastas da administração estadual, entre elas Gabinete de Políticas Sociais (GPS), Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Saneago, Agência Goiana de Habitação (Agehab), Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) e secretarias de Desenvolvimento Social; Saúde; Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; Educação; e Esporte e Lazer.