Cemitérios de Anápolis já estão preparados para receber visitas no Dia de Finados

Os cemitérios de Anápolis passaram por uma revitalização na estrutura para receber as visitas do público no Dia dos Finados, que acontece nesta quarta-feira (02).

As melhorias, que começaram no início do último mês, contemplam o Parque, São Miguel, São João Batista (Interlândia), Nossa Senhora da Abadia (Sousânia), e ainda os de Goialândia e Joanápolis.

Dentre os serviços realizados estão roçagem, capina e raspagem, varrição, pintura de meio-fio e muros, além da remoção de entulhos.

Programação

No dia 2 de novembro será celebrada a Missa de Finados no cemitério São Miguel nos seguintes horários: 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h e 17h.

Já no cemitério Parque será às 7h, 8h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30, 16h e 17h. Esses locais também estarão abertos para que sejam realizados sepultamentos.

Segundo a Prefeitura de Anápolis, em 2021, mais de 80 mil pessoas visitaram os entes queridos na data em questão e, para esse ano, é aguardado um público ainda maior.

O familiar que não tiver a localização do túmulo que deseja visitar, pode entrar em contato com as secretarias dos cemitérios. Os números para contato são 3902-1353, no São Miguel, e 3902-1357, no Parque.