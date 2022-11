Goiano morre atropelado por carro em fuga na Inglaterra e mãe desabafa

O jovem Guilherme Messias da Silva, de 23 anos, morreu no último domingo (30), vítima de um atropelamento durante um tiroteio em Brixton, onde morava na Inglaterra.

A mãe do rapaz, Rosângela Messias da Silva, de 46 anos, contou ao G1 que o filho caçula trabalhava como entregador no país. A mulher alegou que soube da morte do filho por amigos próximos a ele, que a avisou.

Rosângela contou ainda que entrou em desespero quando soube que havia perdido o jovem. “É muito triste, meu coração está sangrando. Dói tudo”, disse.

O padrasto do rapaz relatou que Guilherme foi atropelado quando um dos carros envolvidos estavam em fuga. A família agora busca recursos para trazer o corpo para que seja enterrado na cidade natal.

Pelo casal, o rapaz foi descrito como um jovem sorridente, educado, querido, trabalhador e diversos outros elogios.

Em solidariedade a família, a Prefeitura de Petrolina emitiu uma nota de pesar. “Pedimos a Deus que conforte parentes e amigos neste momento de dor”, escreveu.