Goianos podem ter até R$ 42 mil de desconto para comprar a casa própria

Os moradores que desejam comprar uma casa própria no estado de Goiás podem ter direito a um subsídio que pode chegar a R$ 42 mil para ajudar na conquista. A facilidade é oferecida pelo Governo Estadual, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

Os recursos são do Programa ‘Pra Ter Onde Morar’, na modalidade Crédito Parceria. Ele é voltado para famílias com renda até três salários mínimos, que não têm moradia própria e nunca foram beneficiadas em programa habitacional.

Os participantes devem ter no mínimo dois integrantes no núcleo familiar (mãe e filho, marido e mulher etc.) e cadastro de financiamento aprovado pela Caixa Econômica Federal. O interessado não pode ter restrições no nome.

O subsídio estadual tem como finalidade auxiliar o acesso ao financiamento da moradia própria, ampliando a capacidade de pagamento do beneficiário, promover redução no valor do financiamento, promover a quitação de parte do valor de compra da unidade habitacional e viabilizar a aquisição da casa própria.

Para participar, o interessado deve entrar em contato diretamente com a empresa parceira da lista abaixo para fazer uma simulação de financiamento.

Quem atender requisitos tem direito a até R$ 42 mil em recursos estaduais, podendo somar com recursos federais do Programa Casa Verde e Amarela. O subsídio pode ser usado na entrada ou para reduzir valor do financiamento.