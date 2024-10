Veja quais as áreas de maior risco durante tempestades em Anápolis

Certas zonas oferecem maior perigo e população deve tomar medidas de precaução

Davi Galvão - 11 de outubro de 2024

Imagem mostra ruas de Anápolis alagadas após enchente. (Foto: Reprodução)

Já com previsão para receber chuvas neste final de semana, conforme boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), os anapolinos também devem ficar em alerta com a possibilidade de tempestades, acompanhadas de fortes ventanias e granizo.

Conforme pode ser observado nas chuvas do começo deste ano, algumas regiões da cidade sofrem bastante com enchentes e alagamentos, o que representa um risco em potencial para a população.

A Defesa Civil municipal, inclusive, afixou pela cidade diversas placas com o intuito de alertar os moradores acerca desse risco.

Ainda conforme o órgão, as zonas que devem ter maior atenção durante tempestades são: Avenida Contorno na esquina com a Fayad Hanna; Contorno na esquina com a Engenheiro Portela; Avenida 14 de Julho; Avenida General Joaquim Inácio; Rua Pérola, na passagem sobre o Córrego Góis e Avenida Belo Horizonte, na passagem sobre o Córrego Góis

Ainda, há risco na Avenida Universitária; Rua Joaquim Arantes; Rua 05, no Bairro Alvorada; Avenida Patrícia, no Adriana Parque; Avenida Fabril; Rua José Mendes dos Santos, no Residencial Itatiaia e Rua 33, na Vila Formosa.

Medidas de segurança e precaução

Em entrevista ao Portal 6, o Capitão Rubens, do Corpo de Bombeiros, afirmou que a corporação trabalha em conjunto com a Defesa Civil Municipal para garantir a segurança da população.

Ele informou que, inclusive, os bombeiros estão se encerrando a operação Cerrado Vivo – que lida com as queimadas – e já se preparando para ocorrências relacionadas a alagamentos e enchentes, com treinamento de equipes e equipando os veículos de resgate com os itens mais recorrentes para situações do tipo.

Apesar disso, o militar destacou que é de extrema importância que os moradores tenham ciência das zonas de risco e, em caso de chuvas fortes, evitem passar por tais lugares.

“Outra coisa é não tentar dirigir quando a chuva estiver muito forte, porque dependendo do nível da água, pode arrastar o carro com a pessoa dentro“, destacou o bombeiro.

Além disso, ele destacou que mesmo baixos níveis de água ainda podem esconder buracos e obstáculos nas vias, levando a mais acidentes.

Por fim, Rubens reforçou que, em caso de emergências, a população deve contatar o 193 ou mandar mensagem no Whatsapp 24h (62) 99993-0193.